Covid-19: Sion despede nove jogadores por rejeitarem proposta de desemprego parcial

De acordo com aquela agência suíça, Pajtim Kasami, Alex Song, Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Seydou Doumbia, Mickaël Facchinetti, Christian Zock, Birama Ndoye e Johan Djourou são os futebolistas que não concordaram com medida do clube, treinado pelo português Ricardo Dionísio, enquanto o campeonato helvético está suspenso, tal como quase todos na Europa.



O presidente do atual oitavo classificado do campeonato, Christian Constantin, decidiu despedir com efeitos imediatos os jogadores.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 220 mil pessoas a nível mundial, das quais mais de 8.900 morreram.



Das pessoas infetadas, mais de 85.500 recuperaram da doença.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 176 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália, com 2.978 mortes em 35.713 casos, a Espanha, com 767 mortes (17.147 casos) e a França com 264 mortes (9.134 casos).



Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.



Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de hoje.