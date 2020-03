Covid-19: Suécia adia arranque dos campeonatos para fim de maio ou início de junho

A decisão ocorre um dia após um pedido dos clubes das duas principais ligas masculinas da Suécia junto da SvFF, de adiar o início da temporada de 2020/21 até ao princípio de junho, devido à pandemia do novo coronavírus.



A temporada estava prevista para começar no fim de semana de 04 e 05 de abril. A federação sueca divulgará o calendário detalhado de jogos após a UEFA anunciar as datas das competições europeias que, entretanto, estão a ser reorganizadas.



O novo coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.900 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 85.500 recuperaram da doença.



O surto começou na China, em dezembro de 2019, e espalhou-se por mais de 176 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.



Depois da China, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, o que levou vários países a adotarem medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.



Em Portugal, que se encontra em estado de emergência desde as 00:00 de hoje, a Direção-Geral da Saúde elevou o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.