Covid-19. Superliga chinesa de futebol arranca em 25 de julho

A superliga chinesa prepara-se para arrancar no final do mês

A Superliga chinesa, a prova máxima do futebol na China, arranca em 25 de julho, com mais de cinco meses de atraso, devido à pandemia da covid-19, revelou a Associação Chinesa de Futebol.