Covid-19: Teste negativo `recupera` seis do Ajax para jogo com o Midtjylland

O guarda-redes André Onana, o médio Ryan Gravenberch e o avançado Dusan Tadic fazem parte das opções do técnico Erik ten Hag, que no banco vai ter ainda os médios Davy Klaassen e Zakaria Labyad, que já passou pelo Sporting, bem como o guarda-redes Maarten Stekelenburg, que também estavam fora da convocatória.



Um surto com 11 casos positivos, incluindo vários futebolistas da equipa B, afetou o Ajax, que viajou para a Dinamarca com somente 17 jogadores.



Num segundo teste, estes seis atletas deram negativo, pelo que alguns viajaram na noite de segunda-feira e outros hoje mesmo, estando aptos para o desafio na Arena Herning.



Os resultados, que se revelaram falsos positivos, causaram estranheza no clube, uma vez que alguns destes atletas já tinham tido testes positivos em agosto e os casos de nova infeção são raros.



O desafio é muito importante para o Ajax, terceiro do grupo D com somente um ponto, enquanto o Midtjylland ainda está a zeros. O Liverpool, que lidera com seis pontos, visita hoje a Atalanta, segunda com quatro.