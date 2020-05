Covid-19. Três clubes turcos suspendem treinos

“Depois de testes realizados na quinta-feira à covid-19 a todos os jogadores, ao treinador Fatih Terim e aos seus adjuntos, às equipas de treinadores, de saúde, e administrativas e de apoio, verificou-se um caso positivo num membro da equipa técnica”, refere o Galatasaray.



Uma situação que levou o clube, que já tinha tido o treinador Fatih Terim e o vice-presidente Abdurahim Albayrak infetados, a suspender durante seis dias os treinos, que tinham sido retomados na segunda-feira.



Também o Besiktas, no qual alinha o português Pedro Rebocho, cancelou os treinos, depois de ter comunicado na quinta-feira existirem oito casos positivos nos testes realizados a jogadores e outros funcionários do clube.



Uma situação semelhante à do Fenerbahçe, que detetou nos testes desta semana dois casos positivos à covid-19, um funcionário e um elemento da direção, com o emblema a cancelar igualmente os treinos.



Na última semana, a Liga turca anunciou um regresso em 12 de junho, ainda sem esclarecer se os jogos serão disputados à porta fechada.