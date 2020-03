Covid-19. UEFA adia Sevilha-Roma e Inter-Getafe da Liga Europa

“Tendo em conta as restrições de viagens entre Espanha e Itália impostas pelas autoridades espanholas” nenhum dos jogos se realiza na quinta-feira, sendo que uma decisão sobre a data da sua realização será avançada posteriormente.



A Roma, de Paulo Fonseca, já tinha anunciado hoje que iria falhar a visita de quinta-feira ao reduto do Sevilha.



“A AS Roma não irá à Espanha para o jogo da Liga Europa frente ao Sevilha, devido à falta de autorização das autoridades locais”, referiu o clube italiano numa nota publicada na sua página na internet.



A impossibilidade de viagem dos italianos acontece devido ao facto de o governo espanhol, à semelhança do português, ter vetado os voos de e para Itália, entre 11 e 15 e março, como medida de prevenção em relação ao surto do novo coronavírus.



A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.200 mortos.



Espanha registou até hoje 48 mortos provocados pelo novo coronavírus (+12) e 2.115 pessoas estão infetadas (+420), a maior parte na região de Madrid, segundo a atualização dos números feita pelo Ministério da Saúde espanhol.



Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 631 mortos e mais de 10.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.