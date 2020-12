Covid-19. UEFA cancela Europeus de sub-17 masculino e feminino

O organismo que gere o futebol europeu explica que a atual situação sanitária torna impossível a realização de competições com jovens durante os primeiros meses de 2021.



A UEFA lembra que os intervenientes nestas competições são menores, oriundos de países nos quais a maioria das competições juvenis está parada devido à pandemia, que já provocou pelo menos 1.649.927 mortos em todo o mundo, segundo o balanço mais recente.



O Europeu de sub-17 masculino deveria disputar-se em maio, no Chipre, enquanto o feminino estava agendado para o mesmo mês, nas Ilhas Faroé.



A UEFA manteve a calendarização do Europeu de sub-19 masculino, que deverá ter rondas de qualificação em março, maio e junho, e a fase final em julho, na Roménia.