Covid-19: UEFA confirma realização do jogo entre República Checa e Escócia

De acordo com um porta-voz da UEFA, órgão que tutela o futebol europeu, o encontro agendado para a cidade checa de Olomouc, pelas 19:45 (hora de Lisboa), “vai ocorrer conforme programado”, apesar de a federação local ter indicado hoje o adiamento, face à deteção de dois casos suspeitos de covid-19 na seleção.



Segundo a agência noticiosa AFP, o médio do West Ham Tomas Soucek e o avançado da Roma Patrik Schick não compareceram no jogo de sexta-feira, em que a República Checa venceu a vizinha Eslováquia por 3-1, uma vez que estiveram em contacto com um membro da direção da seleção, que testou positivo a covid-19 no início da semana.



A federação checa, que inicialmente tinha anunciado o adiamento do jogo da Liga B da competição, já informou que vai defrontar a Escócia com uma equipa totalmente nova, relativamente à que alinhou frente à Eslováquia.