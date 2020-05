Covid-19. Vítor Gomes só pensa no regresso do Chipre

", partilhou o jogador, de 32 anos, à agência Lusa.O médio, natural de Vila do Conde, explicou que o seu duro quotidiano de quarentena no Chipre, onde ainda se encontra à espera de um voo para regressar, permitia apenas uma breve oportunidade para sair de casa e correr, para manter a forma física.", desabafou.Apesar de a liga cipriota ter sida cancelada, Vítor Gomes espera que o Omonia, que seguia no primeiro lugar, seja decretado o campeão e com isso garanta uma vaga na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, na próxima época.", explicou Vítor Gomes.O médio considerou que, "pela questão da saúde pública, a decisão de a época terminar foi boa", mas garantiu que se as indicações fossem para que o campeonato retomasse, a sua equipa "estaria preparada".", vincou.





Omonia não vence há 10 anos







Vítor Gomes lembrou que "o Omonia há 10 anos que não vence o campeonato no Chipre" e que seria "injusto", pela prestação que a equipa teve esta época, não lhe ser atribuído o título."Queria continuar a jogar e ganhar no campo, mas perante estas circunstâncias extraordinárias também fico feliz se terminar assim, porque fizemos uma época fantástica", completou.Com mais um ano de contrato com o clube, Vítor Gomes pretende voltar para a próxima época e realizar o sonho de jogar na Liga dos Campeões, mas, por enquanto, o foco é mesmo regressar a Portugal.", partilhou o jogador.