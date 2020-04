Covid-19. Watford acerta corte salarial com jogadores

O Watford chegou a acordo com os jogadores do plantel principal com vista a uma redução salarial, face aos efeitos da pandemia de covid-19, anunciou o emblema da Liga inglesa de futebol no seu sítio oficial. O Watford chegou a acordo com os jogadores do plantel principal com vista a uma redução salarial, face aos efeitos da pandemia de covid-19, anunciou o emblema da Liga inglesa de futebol no seu sítio oficial.