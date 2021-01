Covid-19. Zidane em quarentena após contacto com pessoa que testou positivo

A presença de Zidane, que está em isolamento no seu domicílio, na partida do Real Madrid frente ao Pamplona, no sábado, será uma incógnita até serem conhecidos os resultados dos testes agora efetuados.



Depois, a decisão de autorizar a sua presença no jogo da 18.ª jornada do campeonato espanhol de futebol fica nas mãos da La Liga, a entidade que gere as competições profissionais em Espanha, um dos países europeus mais afetados pelo novo coronavírus, com 51.430 mortos e mais de 1,9 milhões de casos.



A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.884.187 mortos resultantes de mais de 87,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.