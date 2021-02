Covid-19. Zidane regressa aos treinos do Real Madrid após período de isolamento

O regresso de Zidane aconteceu no dia em que o clube madrileno anunciou que o presidente Florentino Pérez, de 73 anos, testou positivo para o vírus SARS-CoV-2, indicando que o dirigente “não apresenta sintomas”.



O técnico francês, que desde 22 de janeiro não esteve com a equipa, dirigiu hoje o treino do Real Madrid, terceiro classificado da liga espanhola, em igualdade com o FC Barcelona, que é segundo, tendo em vista a visita de sábado ao Huesca, lanterna-vermelha da liga espanhola.