Covid. Mais de 100 casos entre os clubes da Liga inglesa

Em comunicado, a `Premier League` explicou que estes positivos surgiram entre os 15.186 testes "administrados a jogadores e equipas técnicas".

Os 103 casos são o valor mais alto desde o início da pandemia e seguem uma tendência crescente, aumentando dos 90 que tinham sido registados na semana anterior.

O calendário do desporto inglês tem sido afetado pelos novos casos desde o início do mês, também devido ao surgimento da variante Ómicron, com 15 jogos adiados, três deles no tradicional `Boxing Day`, em 26 de dezembro.

Os adiamentos também se multiplicaram pelas divisões inferiores e pelo futebol escocês, numa altura em que, pelo menos na `Premier League`, os decisores preferem continuar com a temporada como planeado.

A covid-19 provocou mais de 5,40 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.890 pessoas e foram contabilizados 1.286.119 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.