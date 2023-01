Cremonese elimina Nápoles da Taça de Itália

O lanterna-vermelha da Serie A, ainda sem vitórias, inaugurou o marcador aos 18 minutos, pelo médio suíço Charles Pickel, que passou pelo Famalicão, mas o Nápoles deu a volta ao resultado no espaço de três minutos, aos 33 e 36, pelo central brasileiro Juan Jesus, e pelo avançado argentino Giovanni Simeone.Esta reviravolta fez pensar que o Nápoles, que lidera isolado o campeonato e que na última jornada goleou em casa a Juventus por 5-1, daria razão ao técnico napolitano em ter poupado a equipa titular do jogo com a "vecchia signora", exceção feita ao guarda-redes Alex Meret.Se é um facto que o Nápoles criou algumas oportunidades de golo que desperdiçou na fase final da segunda parte e no prolongamento, a Cremonese também nunca "atirou a toalha ao chão" e bateu-se até ao limite das suas forças.Essa crença acabou por ser premiada aos 87 minutos, numa altura em que o Nápoles procurava gerir o 2-1, com o avançado ganês Felix Afena-Gyan, emprestado pela Roma, de José Mourinho, a fazer o 2-2, ao bater Meret com uma cabeçada indefensável, após um cruzamento da direita de Luca Zanimacchia.A Cremonese jogou os últimos 20 minutos do prolongamento com menos um jogador, por expulsão de Leonardo Sernicola, que viu dois cartões amarelos, o primeiro aos 90+7 do tempo regulamentar e o segundo ao minuto 100 do tempo extra.Na série final de penáltis, a Cremonese foi mais competente e concretizou os cinco penáltis, enquanto o médio eslovaco do Nápoles, Stanislav Lobotka, não acertou na baliza na marcação do quarto penálti, rematando para fora e deixando a sua equipa, surpreendentemente, fora da Taça de Itália.A Cremonese irá assim defrontar a Roma, de José Mourinho, nos quartos de final, numa só mão, em Cremona, no próximo dia 1 de fevereiro.