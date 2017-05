Crescem as dúvidas sobre continuidade de Pepe

Lusa 13 Mai, 2017, 13:43 | Futebol Internacional

Pepe, que chegou a Madrid em 2007, proveniente do FC Porto, não chegou a acordo para renovar e a sua saída do clube tem vindo a ganhar força, admitindo-se que o central possa vir a jogar em Inglaterra ou Itália.



"O seu percurso no clube foi tremendo, espetacular. Passaram dez anos, durante os quais fez coisas fantásticas e não estou a falar do que vai acontecer no próximo ano, porque não posso dizer nada e estou concentrado no jogo de amanhã [domingo]", disse hoje o treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane.



O técnico francês confirmou, porém, que Pepe não estará frente ao Sevilha devido a "problemas nas costas" e que não pretende, quando além do jogo com o Sevilha, o Real ainda tem dois jogos da Liga e a final da 'Champions', arriscar a utilização.



O Real Madrid lidera a Liga espanhola com os mesmos 84 pontos do FC Barcelona, a duas jornadas do final, mas os 'merengues' têm ainda mais um jogo em atraso por disputar, no qual visitarão o Celta de Vigo.