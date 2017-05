Cristiano Ronaldo "bisa" em Vigo e deixa o Real Madrid a um ponto do título

Lusa 17 Mai, 2017, 22:41 | Futebol Internacional

Confirmando a veia goleadora que tem evidenciado nos últimos sete jogos, nos quais marcou 11 golos, Cristiano Ronaldo ‘desatou o nó’ chamado Celta de Vigo, numa partida crucial para as aspirações do Real Madrid ao título, do qual está arredado desde a época 2011/12, quando foi campeão sob o comando técnico de José Mourinho.



O português abriu o marcador logo aos 10 minutos, num remate imparável com o pé esquerdo, de fora da área, sem a mínima hipótese de defesa para o guarda-redes galego Sérgio Alvarez, e bisou no início da segunda parte, aos 48, a passe de Isco, num lance típico de contra-ataque.



Este segundo golo quebrou a resistência do Celta, que sujeitou o Real Madrid a grande pressão nos últimos 20 minutos da primeira parte, durante os quais dispôs de várias ocasiões para igualar, não fosse a boa forma do guarda-redes ‘merengue’ Keylor Navas.



A complicar a situação do Celta, Iago Aspas foi expulso por acumulação de amarelos, por alega simulação de penálti num lance com Sérgio Ramos, mas a verdade é que acabou por ser mal expulso.



O Celta ainda reduziu aos 69 minutos, num remate feliz do avançado sueco John Guidetti, que desviou em Sérgio Ramos, mas era o Real Madrid que controlava o jogo e, um minuto volvido, o francês Karim Benzema marcou o terceiro golo do Real e arrumou a questão do vencedor.



Foi já com Cristiano Ronaldo nos balneários que o alemão Toni Kroos fechou o resultado com o quarto golo, a passe de Benzema.



Além de Ronaldo, outro português, Fábio Coentrão, foi convocado para o jogo, mas não chegou a sair do ‘banco’.



Com esta vitória importante em Vigo, o Real Madrid fica a um escasso ponto de conquistar o título, cinco anos depois da última vez que levantou o troféu, o que significa que não pode perder em Málaga, no domingo, em jogo correspondente à 38.ª e última jornada da liga espanhola.



A equipa orientada por Zinedine Zidane reassumiu a liderança do campeonato com 90 pontos, mais três do que o FC Barcelona, que recebe, também no domingo, o Eibar, e mais 15 do que o Atlético Madrid.