Cristiano Ronaldo bisa na goleada do Real Madrid sobre o Sevilha

Já depois de ter mostrado as cinco Bolas de Ouro no relvado do Santiago Bernabéu, em Madrid, Ronaldo marcou os segundo e terceiro golos dos 'merengues', aos 23 e 31 minutos, o último de grande penalidade.



Em cerca de meia hora no encontro de hoje, o português marcou tantos golos como os que tinha apontado nos 10 jogos anteriores no campeonato.



O espanhol Nacho (03 minutos), o alemão Toni Kroos (38) e o marroquino Achraf Hakimi (42) marcaram os restantes golos do Real Madrid, que, com mais um jogo disputado, igualou, com 31 pontos, o Valência no segundo lugar, a cinco pontos do FC Barcelona, enquanto o Sevilha é quinto, com 28.



No outro encontro já disputado hoje, o Getafe (sétimo), com Antunes no 'onze', empatou a zero em casa com o Eibar (12.º), que teve Paulo Oliveira como titular e Bebé como suplente utilizado a partir dos 63 minutos.