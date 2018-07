Cristiano Ronaldo custou 117 milhões, mas pode render 340 milhões à Juventus

Lusa Comentários 23 Jul, 2018, 16:52 | Futebol Internacional

De acordo com a análise, o impacto é de 85 milhões de euros por cada uma das quatro épocas do contrato, o que pode motivar o maior "acelerador do crescimento que a Juventus já experimentou ao longo dos anos da presidência de Andrea Agnelli", iniciada em 2010.



'De Madrid para Turim: Ronaldo Economics' é um documento que fornece uma avaliação indicativa do impacto global da ida de Ronaldo para a Juventus em termos de custos, receitas e outros benefícios, como o reconhecimento internacional que a marca CR7 pode gerar para o clube de Turim.



"As expectativas são de que a marca e a exposição da Juventus nas redes sociais cresçam rapidamente em todo o mundo. A valorização monetária de atividades digitais será crucial para que se atinjam as expectativas de crescimento de receita", refere o estudo.



A KPMG destaca ainda a importância de reforçar o "compromisso da gestão, criatividade, inovação e, potencialmente, novas práticas não implementadas ainda na Juventus", esforços que, admite, serão facilitados com "sucessos em campo e, eventualmente, pela vitória na Liga dos Campeões".