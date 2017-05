Cristiano Ronaldo diz que atravessa "bom momento" e quer vencer a `Champions`

Lusa 30 Mai, 2017, 15:53 | Futebol Internacional

O português, de 32 anos, explicou que a possibilidade de juntar a 'Champions' à liga espanhola, que os 'merengues' já conquistaram, é "uma oportunidade histórica" que o clube tem de aproveitar no sábado, quando defrontar os italianos da Juventus na final da competição.



"Temos de entrar com humildade, mas demonstrar atitude e caráter, para mostrarmos que somos melhores. A Juventus é uma grande equipa mas penso que somos melhores. Tenho a sensação que vamos fazer um grande jogo e ganhar", atirou Ronaldo, à margem do dia aberto à imprensa do clube, em que pediu aos adeptos para apoiarem a equipa no jogo decisivo.



Quanto ao momento de forma, o português afirmou atravessar "um bom momento", em que se sente "melhor a nível físico que em outras temporadas", elogiando a "gestão inteligente de Zidane e o apoio dos colegas", para que possa aproveitar um "momento doce" que a equipa atravessa.



O Real Madrid, de Pepe, Fábio Coentrão e Ronaldo, defronta a Juventus na final da Liga dos Campeões, marcada para sábado, em Cardiff, pelas 19:45.