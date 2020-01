Cristiano Ronaldo falha jogo da Taça de Itália devido a crise de sinusite

"Cristiano Ronaldo foi afetado por um ataque de sinusite à tarde e não estará presente na partida desta noite", adiantou a Juventus, na rede social Twitter.



O avançado luso, de 34 anos, fica fora das escolhas do técnico Maurizio Sarri para o encontro com a Udinese, que tem início às 19:45 (hora de Lisboa), em Turim.



O brasileiro Douglas Costa vai render Ronaldo no 'onze' da Juventus, formando um trio de ataque com os argentinos Paulo Dybala e Gonzalo Higuaín.