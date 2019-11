Cristiano Ronaldo fora dos convocados da Juventus para jogo contra Atalanta

"O problema é que, na terça-feira, Cristiano, no regresso dos jogos da seleção nacional de Portugal, disse-nos que na primeira partida tudo correu bem, mas as coisas correram menos bem no segundo jogo", revelou o treinador da Juventus, Maurizio Sarri, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de sábado, relativo à 13.ª jornada da Serie A.

A sua ausência do jogo frente à Atalanta foi depois confirmada através da publicação da convocatória para a partida, na qual não consta `CR7`.

"Elaborámos um programa de recuperação para ele e, agora, o objetivo é o jogo contra o Atlético de Madrid", lançou Sarri.

Ainda sobre a substituição de Ronaldo por Dybala no jogo contra o AC Milan de 10 de novembro, e a reação da estrela portuguesa, que fez `correr tinta`, Sarri considerou que "não há necessidade de explicações".

E acrescentou: "Eu treino desde os anos 90 e as reações às substituições são as mesmas, mesmo entre os amadores, e às vezes muito piores. Às vezes, é preciso deixar o jogador descomprimir."