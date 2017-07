Cristiano Ronaldo já responde no tribunal

Mário Aleixo - RTP 31 Jul, 2017, 11:01 / atualizado em 31 Jul, 2017, 11:43 | Futebol Internacional

Para defender o melhor jogador do mundo estão no tribunal o advogado português António Lobo Xavier e o representante da Baker McKenzie.



Ao jogador são atribuídos pelo Ministério Público espanhol quatro delitos fiscais, cometidos entre 2011 e 2014 que terão lesado o fisco em 14,7 milhões de euros.



O Ministério Público suspeita que Cristiano Ronaldo agiu de forma “consciente e voluntária” ao criar uma estrutura “offshore” para desviar receitas geradas em Espanha relativas aos direitos de imagem.



Após a audição a juíza Mónica Gomez decidirá se acusa e que pena pedirá.



O capitão da seleção portuguesa poderá vir a ser punido com uma pena de um a cinco anos de prisão, reduzida a um quarto se liquidar as verbas em causa e pagar uma multa, no total de 29 milhões de euros.



Às 10h45 foi montado um estrado à entrada do tribunal para quando terminar a sessão Cristiano Ronaldo ler um comunicado, como informaram os responsáveis do gabinete de comunicação do tribunal e os assessores do jogador.



O jogador começou a ser ouvido eram 10h50. A reportagem é da correspondente da RTP, em Madrid, Daniela Santiago