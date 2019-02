Cristiano Ronaldo marca dois no empate da Juventus com o Parma

Lusa Comentários 02 Fev, 2019, 22:06 | Futebol Internacional

Após a inesperada eliminação da Taça de Itália pela Atalanta (3-0), a Juventus, com Cristiano Ronaldo e João Cancelo a titulares, deixou escapar por duas vezes uma vantagem de dois golos frente ao Parma de Bruno Alves, que aos 37 anos renovou até 2020.



Ronaldo abriu o marcador aos 36 minutos, com um remate em queda, a passe do francês Blaise Matuidi, que desviou ainda no guarda-redes Luigi Sepe, e voltou a marcar aos 66, num cabeceamento a centro de Mandzukic, que lhe permitiu isolar-se, com 17 golos, na lista dos melhores marcadores.



Já depois da Juventus se encontrar a vencer por 2-0, com um golo de Daniele Rugani, aos 62 minutos, e de dois remates do alemão Sami Khedira aos ferros, o Parma, apesar de em desvantagem, nunca se deu por vencido e reduziu por três vezes.



Primeiro foi Antonino Barillá (2-1), aos 64 minutos, e depois, por duas vezes, o costa-marfinense Gervinho (3-2 e 3-3), respetivamente aos 74, com um toque de calcanhar que surpreendeu o guarda-redes Mattia Perin, e aos 90+3, num lance em que a linha defensiva da equipa de Turim não está isenta de responsabilidades.



O Nápoles, segundo classificado, com o português Mário Rui a titular, recebeu e bateu a Sampdoria por 3-0, com golos do polaco Arkadiusz Milik, aos 25 minutos, Lorenzo Insigne, aos 26, e Simone Verdi, aos 89, na conversão de uma grande penalidade.



A formação napolitana, segunda classificada com 51 pontos, tirou partido do deslize da Juventus, primeira com 60, para diminuir a diferença para a líder da tabela classificativa, que está agora em nove pontos.



Na luta pela fuga aos lugares de despromoção, Empoli e Chievo empataram 2-2.



O lanterna-vermelha Chievo esteve a vencer por 2-0 em casa do Empoli (17.º e primeiro clube acima da linha de despromoção), com golos de Emanuel Giaccherini, aos 31 minutos, e Mariusz Stepinski, aos 45+1, mas permitiu o empate com dois golos de Francesco Caputo, aos 45+2 e 52.