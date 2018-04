Cristiano Ronaldo marca e dá empate ao Real Madrid

Lusa Comentários 18 Abr, 2018, 23:05 / atualizado em 19 Abr, 2018, 08:31 | Futebol Internacional

A equipa basca esteve em vantagem largo tempo, depois de Inaki Williams ter inaugurado o marcador, aos 14 minutos, tendo os madrilenos apenas conseguido chegar à igualdade já na reta final da partida, com um desvio de calcanhar de Ronaldo a um remate de Modric.



Surpresa ainda em Valência, com a equipa de Gonçalo Guedes a perder na receção ao Getafe por 2-1, num encontro em que esteve a perder por 2-0.



Um 'bis' de Loic Remy, aos 16 e 49 minutos, permitiu à sua equipa ganhar uma vantagem de dois golos, a que o Valência apenas conseguiu responder por Rodrigo, antigo jogador do Benfica, aos 69.



No outro encontro de hoje da ronda, o Espanyol também foi surpreendido em casa e perdeu por 1-0 com o Eibar.