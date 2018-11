Cristiano Ronaldo marca na vitória da líder Juventus em casa do AC Milan

Lusa Comentários 11 Nov, 2018, 22:12 | Futebol Internacional

Aos oito minutos, a centro do ex-portista Alex Sandro, o croata Mário Mandzukic colocou a Juventus em vantagem em casa do AC Milan, e Cristiano Ronaldo, aos 81, na recarga a um primeiro remate do compatriota João Cancelo, elevou para 2-0, marcando o seu oitavo no 'calcio'. (Foto:Daniel dal Zennaro - EPA)



A cinco minutos do termo da primeira parte, o AC Milan dispôs de uma grande penalidade para chegar ao golo do empate, a punir mão do marroquino Benatia, mas o argentino Gonzalo Higuain viu o remate ser desviado para o poste direito pelo guarda-redes Wojciech Szcesny.



O Inter Milão foi goleado por 4-1 na deslocação a Atalanta e falhou a tentativa de recuperar o segundo lugar da liga transalpina, entregue desde sábado ao Nápoles, após o triunfo em casa do Génova (2-1), que soma 28 pontos contra 25 dos milaneses.



O holandês Hans Hateboer, aos 08 minutos, Gianluca Mancini, aos 62, o albanês Berat Djimsiti, aos 88, e o argentino Alejandro Gómez, aos 90+4, foram os marcadores dos golos da Atalanta (oitava, com 18 pontos). Mauro Icardi ainda empatou para o Inter (1-1), aos 47 minutos.



A Roma venceu a Sampdoria, por 4-1, com golos do brasileiro Juan Jesus, aos 19 minutos, do checo Patrik Schick, aos 59, e Stephan El Shaarawy, aos 72 e 90+3. A Sampdoria marcou o tento de honra pelo francês Gregoire Defrel, aos 89.



Com este triunfo, e tirando partido do empate a 1-1 registado na receção do Sassuolo à Lazio (quarta, com 22 pontos), a Roma ascendeu ao sexto lugar, com 19 pontos. O Sassuolo ‘caiu’ do sexto para sétimo, com os mesmos 19 pontos.



Na luta pela fuga aos lugares de despromoção, o Empoli levou a melhor sobre o adversário direto Udinese, por 2-1, com golos do esloveno Miha Zajc (1-0), aos 41 minutos, e Francesco Caputo (2-0), aos 51. A Udinese amenizou a derrota com um golo do argentino Ignacio Pusseto (2-1), aos 81 minutos.



O lanterna-vermelha Chievo, que continua sem ganhar para o campeonato e segue com um ponto negativo na tabela classificativa, por ter sido castigado com a perda de três, empatou a 2-2 com o Bolonha, numa partida em que esteve a vencer por 2-1.



O paraguaio Federico Santander colocou o Bolonha em vantagem aos três minutos, o Chievo ‘virou’ o resultado com golos de Riccardo Neggiorini, aos 20, na conversão de uma grande penalidade, e do nigeriano Joel Obi, aos 45, mas o empate surgiu por Riccardo Orsolini, aos 56.