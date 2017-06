Cristiano Ronaldo milionário dos milionários

Mário Aleixo - RTP 08 Jun, 2017, 09:57 | Futebol Internacional

O futebolista português Cristiano Ronaldo é, pelo segundo ano consecutivo, o desportista com mais rendimentos, tendo encaixado em 2017 um total de 82,6 milhões de euros.



Segundo o estudo anual da revista norte-americana Forbes, Ronaldo recebeu 58 milhões de euros em salários, mais 35 milhões em contratos publicitários.



Os outros



Segue-se ao capitão da seleção portuguesa, e avançado do Real Madrid, LeBron James, dos Cleveland Cavaliers, da NBA, com 76,5 milhões de euros, enquanto o avançado argentino do FC Barcelona Lionel Messi arrecadou 71 milhões em 2017.



O tenista suíço Roger Federer, antigo líder do "ranking" mundial, arrecadou quase 57 milhões de euros, seguido de outro basquetebolista da NBA, Kevin Durant, dos Golden State Warriors, com 54 milhões de euros.



O "top 5" desta lista milionária é ocupado pelos mesmos atletas que figuraram nos cinco primeiros lugares da contabilidade de 2016, com apenas uma alteração no ordenamento dos jogadores: LeBron James destronou Messi do segundo lugar.



Na lista dos 100 atletas com mais ganhos em 2017 figura apenas uma mulher, a tenista norte-americana Serena Williams, no 51º lugar, com receitas de 24 milhões de euros.



Segundo o estudo da Forbes, os 100 atletas com mais rendimentos em 2017 somam, em salários e contratos publicitários, 2.761 milhões de euros.