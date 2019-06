Cristiano Ronaldo na equipa da época da Liga dos Campeões

Lusa Comentários 02 Jun, 2019, 16:57 | Futebol Internacional

O avançado dos italianos da Juventus, autor de seis golos na prova, é também o único representante do clube italiano no lote de 20 atletas, que integra seis jogadores dos ‘reds’, que no sábado venceram por 2-0 o Tottenham na final, disputada em Madrid.



O argentino Lionel Messi, do FC Barcelona, também está entre as escolhas, assim como cinco futebolistas dos holandeses Ajax, o segundo clube mais representado, que foi eliminado nas meias-finais pelos ‘spurs’, apenas com três no plantel ideal da UEFA.