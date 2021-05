Cristiano Ronaldo nomeado melhor avançado da última edição da Serie A

Ronaldo, de 36 anos, já tinha vencido o prémio de melhor marcador da prova, com 29 golos, e foi agora considerado pelos organizadores da Serie A como o melhor avançado na temporada 2020/21.



O capitão da seleção portuguesa cumpriu a terceira temporada na Juventus, mas esta época a formação de Turim falhou a conquista do título, que foi ganho pelo Inter Milão.



O prémio da Serie A surge numa altura em que a imprensa desportiva avança que Ronaldo poderá abandonar a Juventus, apesar de ter mais um ano de contrato com o emblema de Turim.



O antigo jogador do Sporting, Manchester United e Real Madrid está neste momento em estágio ao serviço da seleção portuguesa, que prepara a participação e defesa do título na fase final do Euro2020.



Gigi Donnarumma (AC Milan) venceu o prémio de melhor guarda-redes, enquanto o argentino Cristian Romero (Atalanta) foi considerado o melhor defesa e Nicolò Barella (Inter Milão) o melhor médio.



O avançado sérvio Dusan Vlahovic, da Fiorentina, venceu o prémio de melhor jogador sub-23.