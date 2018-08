Cristiano Ronaldo nomeado para melhor avançado da Liga dos Campeões

Lusa Comentários 09 Ago, 2018, 17:34 | Futebol Internacional

O internacional português “defende” o prémio conquistado na época 2016/17, depois de ter sido o melhor marcador da competição, com 15 golos, que os madridistas venceram pela terceira vez consecutiva.



Mais de metade dos 12 nomeados por posição alinhava nos ‘merengues’, que fazem o pleno na defesa, com Marcelo, Sergio Ramos e Raphaël Varane, aos quais se juntam o guarda-redes Keylor Navas, os médios Toni Kroos e Luka Modric, além de Ronaldo.



Kevin De Bruyne, do Manchester City, é o rival de Kroos e Modric no meio-campo, enquanto Alisson, que trocou a Roma pelo Liverpool, e Buffon, que deixou a Juventus e rumou ao Paris Saint-Germain, são os adversários de Navas.



No ataque, Ronaldo, Messi e Salah surgem como os finalistas, depois de terem sido mais votados do que Mbappé, Dzeko, Harry Kane, Roberto Firmino, Gareth Bale, Griezmann e Sadio Mané.



Os vencedores dos prémios vão ser divulgados no próximo dia 30 de agosto, no Mónaco, por ocasião do sorteio da fase de grupos da edição de 2018/19 da ‘Champions’.