Partilhar o artigo Cristiano Ronaldo nos três finalistas para Jogador do Ano da UEFA 2016/17 Imprimir o artigo Cristiano Ronaldo nos três finalistas para Jogador do Ano da UEFA 2016/17 Enviar por email o artigo Cristiano Ronaldo nos três finalistas para Jogador do Ano da UEFA 2016/17 Aumentar a fonte do artigo Cristiano Ronaldo nos três finalistas para Jogador do Ano da UEFA 2016/17 Diminuir a fonte do artigo Cristiano Ronaldo nos três finalistas para Jogador do Ano da UEFA 2016/17 Ouvir o artigo Cristiano Ronaldo nos três finalistas para Jogador do Ano da UEFA 2016/17

Tópicos:

Campeões, Cristiano Ronaldo, Lieke, Pernille Harder Wolfsburgo Dzsenifer, UEFA,