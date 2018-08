Cristiano Ronaldo pode falhar próximos jogos da seleção

Mário Aleixo - RTP Comentários 29 Ago, 2018, 11:44 / atualizado em 29 Ago, 2018, 11:44 | Futebol Internacional

A notícia é veiculada pelo diário desportivo Gazzetta dello Sport na edição desta quarta-feira mas não é precisa quanto à sua origem e aponta duas direções: o pedido de dispensa do jogador ou uma decisão do selecionador Fernando Santos.



Qualquer uma delas desemboca no mesmo fim: poupar o futebolista com o objetivo de se concentrar-se em exclusivo na Juventus.



A notícia causa estranheza e refere que não se trata de uma decisão oficial.



Contudo a notícia sublinha que é, nesta altura, “muito mais do que uma mera hipótese”.



Em causa estão o jogo de preparação com a Croácia agendado para 6 de setembro, no Estádio Algarve, enquanto a partida diante de Itália, respeitante à Liga das Nações, terá lugar dia 10 do mesmo mês, no Estádio da Luz.



A convocatória para estes dois jogos será divulgada na sexta-feira.