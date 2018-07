Cristiano Ronaldo tem Turim à sua espera

Mário Aleixo - RTP Comentários 06 Jul, 2018, 08:28 / atualizado em 06 Jul, 2018, 08:28 | Futebol Internacional

As notícias publicadas na imprensa de Madrid e Turim são unânimes: Ronaldo prosseguirá a carreira no futebol italiano com a camisola da “Vecchia Signora”.



A saída do jogador do Real Madrid ficou praticamente acertada na reunião de quarta-feira à noite entre o empresário Jorge Mendes e José Angel Sánchez, braço direito de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid.



Segundo a imprensa italiana, Giuseppe Marotta e Fabio Paratici, respetivamente CEO e diretor desportivo da Juventus, aguardam que o Real Madrid confirma oficialmente que aceitou a proposta para viajarem até Madrid e levarem o Bota de Ouro para Turim.



A transferência deverá ficar em 100 milhões de euros mais quatro milhões do que CR7 custou há nove anos.



E… faz esta sexta-feira precisamente nove anos que Cristiano Ronaldo chegou a Madrid para ser apresentado no Santiago Bernabéu, numa cerimónia a que assistiram Di Stéfano e Eusébio.

Reverso da medalha

Em paralelo com as notícias sobre a transferência de Cristiano Ronaldo a comunicação social transalpina trouxe a público, na quinta-feira, ecos da contestação de operários da Fiat (empresa que pertence aos donos da Juve) à anunciada contratação.



À agência DIRE, um trabalhador da empresa, revelou: “É uma vergonha. Há 10 anos que os operários da Fiat não têm aumentos no salário-base e, além disso, há problemas nas fábricas… com o que vão gastar em Ronaldo podiam aumentar cada trabalhador em 200 euros”.