Cristiano Ronaldo vai continuar a dar o "melhor" pela seleção portuguesa

16 Jul, 2018 | Futebol Internacional

"Sempre darei o melhor pelo meu pais, nunca lhe vou virar as costas. Sempre que tiver possibilidade para ajudar aquela camisola, é o que vou fazer. Vou continuar uma etapa bonita na Juventus e também seleção", vincou, na apresentação como reforço dos transalpinos para as próximas quatro épocas.

Os portugueses não têm, assim, motivos para sentir a sua falta, o mesmo sentimento que, acredita, é partilhado pelos adeptos do Real Madrid, onde jogava desde 2009 e no qual pulverizou quase todos os recordes do clube ao nível de golos.

"Não creio que estarão a chorar. Foi uma história brilhante no Real Madrid, que me ajudou em tudo, mas isto é uma nova etapa na minha vida. Agradeço aos adeptos, que me ajudaram a ser o que sou hoje. Estou muito feliz. Parece que estou a começar a jogar futebol, motivado, concentrado para continuar de certa forma a mostrar aos italianos que sou um jogador `top`", assumiu.

Pelos `merengues`, conquistou, entre outros troféus, quatro Ligas dos Campeões, três mundiais de clubes, duas Supertaças Europeias e dois campeonatos, tendo os seus 451 golos (em 438 jogos), um recorde nos madrilistas, sido fundamentais.

Os 100 milhões de euros que a `vecchia signora` pagou ao rival espanhol não lhe pesam: "Nada tenho a provar a ninguém. Os números não enganam no que fiz no futebol. Tenho ambição. Encantam-me os desafios. Não gosto de estar em território cómodo. Depois de ter feito história do Manchester United e Real Madrid, quero fazer na Juventus".

Ronaldo já conheceu o treinador Massimiliano Allegri, as instalações, o estádio e os novos companheiros, começando a treinar a 30 de julho, para estar pronto a 12 de agosto, quando começar o campeonato transalpino, a `Serie A`.