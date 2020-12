Cristiano Ronaldo volta a bisar na goleada da Juventus em Parma

O ‘astro’ português chegou aos 12 golos na ‘Série’ A esta época, o 15.º em 13 jogos em todas as competições, ao marcar aos 26 e 48 minutos, no ‘meio’ de tentos do macedónio Kulusevski, que abriu o marcador, aos 23, e do espanhol Morata, que fechou a contagem, aos 85.



Morata foi outra das figuras em destaque na partida, ao assistir Kulusevski, num passe rasteiro, e Ronaldo – melhor marcador isolado do campeonato -, que finalizou de cabeça, antes de marcar ele mesmo, a passe de Bernardeschi.



Pelo meio, Ramsey encontrou Ronaldo, para um remate cruzado, que consumou o terceiro ‘bis’ consecutivo, depois de já o ter feito ante o FC Barcelona, na Liga dos Campeões, e o Génova, na jornada anterior, antes de ser substituído, aos 82 minutos.



Ante um Parma, 15.º classificado e agora sem vencer há quatro jogos, capitaneado por Bruno Alves, totalista na defesa dos anfitriões, a ‘Juve’, campeã em título, igualou provisoriamente o Inter de Milão no segundo posto, com 27 pontos, a um do líder, AC Milan.



As duas equipas de Milão só jogam no domingo, com o Inter a receber o ‘aflito’ Spezia e o AC Milan a visitar o Sassuolo, sexto classificado, com a campeã a aumentar a pressão sobre os rivais.



Em outro jogo com portugueses em lados opostos, a Sampdoria, com Adrien Silva titular (saiu aos 89 minutos), recebeu e venceu o Crotone, pelo qual Pedro Pereira foi totalista, por 3-1, ‘afundando’ os forasteiros ainda mais no 20.º e último lugar.



Enquanto a ‘Samp’ subiu provisoriamente ao 10.º lugar, com 17 pontos, conseguindo a segunda vitória seguida, o Crotone, que vinha de dois jogos sem perder, voltou às derrotas e continua a segurar a lanterna-vermelha do campeonato



Antes, Miguel Veloso tinha marcado, de penálti, no empate a uma bola do Verona, que segue em sétimo, após a igualdade conseguida na visita à Fiorentina.



A 13.ª jornada da ‘Série A’ prossegue no domingo, com a Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, quarta classificada, a visitar a Atalanta, oitava na tabela.