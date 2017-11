Croácia afasta Grécia e é a 27.ª a juntar-se à Rússia

Lusa 12 Nov, 2017, 21:50 / atualizado em 12 Nov, 2017, 21:52 | Futebol Internacional

Depois do triunfo em Zagreb por 4-1, os croatas qualificaram-se com um empate a zero no Pireu, garantindo a quinta presença nas últimas seis edições, numa série iniciado com o terceiro lugar em 1998.



Os croatas juntam-se a Brasil, Irão, Japão, México, Bélgica, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Nigéria, Costa Rica, Polónia, Egito, Sérvia, Islândia, Portugal, França, Uruguai, Argentina, Colômbia, Panamá, Senegal, Marrocos, Tunísia, Suíça e à Rússia.



O Mundial de 2018 realiza-se na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho de 2018.