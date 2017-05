Crotone vence Lazio e garante permanência na última jornada

Lusa 29 Mai, 2017, 10:22 | Futebol Internacional

A equipa de Empoli, que se manteve sempre acima da 'linha de água', acabou por descer ao segundo escalão, ao perder hoje em Palermo na 38.ª e última jornada, por 2-1, perante um adversário que já tinha o destino, de descida, traçado.



O Crotone terminou o campeonato em 17.º lugar, com 34 pontos, mais dois do que o Empoli, 18.º, ultrapassado na última jornada.



A Lazio tinha ainda a possibilidade de recuperar o quarto lugar, caso vencesse em Crotone, ultrapassando a Atalanta, que somava 72 pontos, mais dois do que a equipa romana, mas esta acabou por desperdiçar esse ensejo e quedar-se pelo quinto lugar, que dá acesso à fase de grupos da Liga Europa, onde também estará a equipa de Bérgamo.



De resto, a última jornada do campeonato italiano ficou marcada pelo elevado número de golos em quase todos os jogos, em particular no Torino-Sassuolo, que terminou com a vitória da equipa de Turim por 5-3.



Golos também não faltaram no Inter-Udinese, nada menos de sete, com a equipa de Milão a vencer por 5-2, sem o internacional português João Mário, que nem sequer foi convocado, depois de ter sido punido pelo clube por ter abandonado o banco antes do termo do jogo frente à Lazio, após o treinador Stefano Vecchi ter operado a terceira substituição que significava a sua não utilização nessa partida.



Pior esteve a Fiorentina, que não foi além de um empate a dois golos frente ao 'lanterna vermelha' do campeonato, o Pescara, que esteve a vencer a maior parte do tempo, o que se explica em parte pelo facto de o treinador português da equipa de Florença, Paulo Sousa, ter dado oportunidade a jogadores menos rodados, além da expulsão prematura, aos 38 minutos, de Frederico Chiesa, por acumulação de amarelos.



De resto, a equipa de Florença acabou por ser ultrapassada na tabela classificativa pelo Inter, que subiu ao sétimo lugar, que não serve de consolação para uma época muito apagada e aquém das expectativas.



A Juventus venceu a Serie A pela sexta vez consecutiva, com 91 pontos, seguido da Roma com 87, e do Nápoles, com 86.