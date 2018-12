Cruz Azul de Pedro Caixinha na final do Torneio de Abertura mexicano

Lusa Comentários 09 Dez, 2018, 13:06 | Futebol Internacional

O avançado argentino Milton Caraglio anotou, aos 55 minutos, o golo que permitiu ao Cruz Azul, que na primeira mão perdeu por 1-0, vencer o encontro, isto depois de ter falhado uma grande penalidade, aos 15.



O Cruz Azul, que procura se sagrar campeão do torneio de Abertura pela segunda vez, depois da vitória em 1997, beneficiou do facto de ter terminado à frente do Monterrey na primeira fase para seguir em frente e vai agora defrontar na final o vencedor da eliminatória entre Pumas e América, equipas que empataram 1-1 na primeira mão.



Pedro Caixinha procura conquistar também o seu primeiro Torneio de Abertura, depois de ao serviço do Santos Laguna ter conquistado o de Encerramento em 2014/2015. Ainda ao serviço da equipa de Laguna, conquistou uma Taça do México no mesmo ano e uma taça Campeão dos Campões, que, nessa temporada, opôs o Laguna ao América do México.



O técnico português já conquistou esta temporada a Taça do México, depois de o Cruz Azul ter vencido o Monterrey na final por 2-0.