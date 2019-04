Cruz Azul, de Pedro Caixinha, sobe ao quinto lugar da liga mexicana

Comentários 07 Abr, 2019, 11:35 | Futebol Internacional

O mexicano Orbelin Pineda (18 minutos) inaugurou o marcador e o argentino Milton Caraglio (64 e 79, de grande penalidade) bisou, numa altura em que o Querétaro jogava em inferioridade numérica, por expulsão do colombiano Alexis Pérez (40).



Com este resultado, o Cruz Azul, que também viu Rafael Baca ser expulso (90 minutos), subiu ao quinto posto, com 22 pontos, a 10 do líder Club Leon.