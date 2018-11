Cruz Azul, de Pedro Caixinha, vence Pumas e sobe, provisoriamente, à liderança

Lusa Comentários 04 Nov, 2018, 20:41 / atualizado em 04 Nov, 2018, 20:42 | Futebol Internacional

Um golo do médio espanhol Edgar Mendez, aos 16 minutos, abriu o caminho para o triunfo do Cruz Azul, que ampliou a vantagem aos 80, pelo avançado colombiano Andres Renteria, tendo o Pumas, quarto classificado, reduzido aos 85, por Luís Quintana.



O Cruz Azul, que na última quarta-feira conquistou a Taça do México, ao vencer o Monterrey por 2-0, em Guadalupe, passa assim a liderar, à condição, o campeonato, visto que falta realizar hoje o Queretaro-Santos Laguna.



Antes desse encontro, o Cruz Azul lidera, com 30 pontos, seguido do Club América, com 29, do Santos Laguna, com 28, e do Pumas, com 26.