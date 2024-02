Crystal Palace e Everton `anulam-se` no fecho da 25.ª jornada da Premier League

Em Goodison Park, o primeiro tempo não teve golos, com o ganês Jordan Ayew a abrir o ativo, aos 66 minutos, e a resposta do lado anfitrião a surgir pelos pés do belga Amadou Onana (84).



Nos ‘toffees’, o português Beto foi lançado em campo aos 72 minutos, enquanto os compatriotas Chermiti e João Virgínia viram o desafio do banco de suplentes. Já André Gomes continua a recuperar de lesão.



Com este resultado, o Everton passa a ocupar o 17.º posto, o primeiro acima da ‘linha de água’, com 20 pontos, os mesmos do Luton (18.º), que tem menos um jogo e que na quarta-feira defronta o líder Liverpool, em Anfield Road.



Já o Palace, que foi orientado pelo técnico adjunto Paddy McCarthy, depois de anunciada hoje a saída de Roy Hodgson e a chegada do austríaco Oliver Glasner, é 15.º, com 25.