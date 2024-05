Cubarsí renova com FC Barcelona até 2027

Cubarsí, de apenas 17 anos, começou a temporada na equipa B e nos sub-19 dos "blaugrana", mas acabou por ser chamado pelo técnico Xavi Hernández à equipa principal e já soma 20 partidas nas diferentes competições.O defesa central já foi também chamado à seleção espanhola de futebol e conseguiu as primeiras duas internacionalizações "AA" na janela de março, nos particulares frente à Colômbia e ao Brasil, sendo uma hipótese para integrar a lista final para o Euro2024, que vai ser disputado na Alemanha.Na cerimónia de assinatura do novo contrato do central estiveram presentes o presidente o FC Barcelona, Joan Laporta, o primeiro vice-presidente, Rafa Yuste, o diretor responsável pelo futebol, Joan Soler, e o diretor desportivo do clube, Deco.