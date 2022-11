Cuiabá salva-se da descida no Brasileirão

Alan Empereur, aos 37 minutos, e Jonathan Cafu, aos 44, marcaram os golos que selaram o triunfo por 2-1 do Cuiabá na receção ao Coritiba, que ficou com 10 aos 49, por expulsão de Alef Manga, e reduziu aos 76, por Leo Gamalho.O conjunto orientado pelo filho de Toni, ex-jogador e treinador do Benfica, fechou a prova no 16.º lugar, o último acima da "linha de água", tendo descido Ceará (17.º), Atlético Goianiense (18.º), Avaí (19.º) e Juventude (20.º). Vindos da Série B, regressam Cruzeiro, Grémio, Vasco da Gama e Bahia.Por seu lado, o histórico Botafogo, de Luís Castro, precisava de ganhar para chegar à Libertadores, mas perdeu por 3-0 no reduto do Athletico Paranaense, culpa de um autogolo de Adryelson (52 minutos), um tento de Vitor Roque (62) e outro de Erick (90+5).O conjunto do Rio de Janeiro acabou por ficar no 11.º lugar, de acesso à Taça sul-americana.Por seu lado, o Palmeiras, treinado pelo também português Abel Ferreira e já virtual campeão brasileiro de futebol, foi ao terreno do segundo classificado, o Internacional, perder por 3-0, para a terceira derrota no Brasileirão.O "verdão", que sucedeu ao Atlético Mineiro, fechou com 81 pontos, contra os 73 do rival de Porto Alegre.Maurício (10), Alemão (39) e o argentino Braian Romero (85) fizeram os golos da equipa do Rio Grande do Sul, perante um adversário menos motivado do que habitualmente.O Corinthians, treinado por outro português, Vítor Pereira, perdeu no Neo Química Arena por 1-0 com o Atlético Mineiro, mas fecha o campeonato num bom quarto lugar, com 65 pontos, de acesso direto à Taça Libertadores.Em terceiro, ficou o Fluminense, com 70 pontos após ganhar por 1-0 na visita ao Bragantino.O Flamengo, campeão da Libertadores, foi surpreendido no sábado pelo Avaí, no Rio de Janeiro, pelo que termina o campeonato no quinto lugar, com 62 pontos.