Daley Blind transfere-se do Manchester United para o Ajax por 16 milhões

Lusa Comentários 17 Jul, 2018, 14:26 | Futebol Internacional

Blind, de 28 anos, foi a primeira contratação de Louis van Gaal quando o treinador holandês assumiu o comando do Manchester United, em 2014, mas disputou apenas 17 jogos na época passada, sob a liderança técnica do português José Mourinho.



“Sinto-me orgulhoso por ter feito parte da família do Manchester United. Ter jogado no melhor clube do mundo representa muito para mim. Vou ter saudades do ‘teatro dos sonhos’ [nome pelo qual é conhecido o estádio do Manchester United], mas está na altura de regressar a casa”, disse Blind.



O Ajax precisou que o defesa, filho do ex-jogador Danny Blind, um dos históricos do futebol holandês, assinou por quatro épocas e que o valor da transferência poderá ascender a 20,5 ME, em função das cláusulas contratuais com o clube inglês.