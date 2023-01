Dani Alves na alçada da justiça espanhola

O tribunal superior da Catalunha, sem mencionar a identidade do futebolista, indica que foi “”.Uma fonte próxima do processo indicou à agência noticiosa AFP que, e a polícia catalã disse que a denúncia foi apresentada em 2 de janeiro.De acordo com a imprensa local, os factos terão ocorrido na noite de 30 para 31 de dezembro, numa discoteca de Barcelona, mas já em 5 de janeiro o futebolista disse à cadeia televisiva espanhola Antena 3 não ter agredido ninguém e que não conhece a queixosa.Dani Alves, que esteve no Mundial2022, no Qatar, e é jogador dos mexicanos do Pumas, teve uma carreira de sucesso em Barcelona, onde passou alguns dias de férias em dezembro, após terminar o Campeonato do Mundo.