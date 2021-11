Dani Alves treinou pela primeira vez sob as ordens de Xavi

Dani Alves não estará disponível para Xavi, seu antigo companheiro de equipa no FC Barcelona, em jogos oficiais até ao dia 1 de janeiro, altura em que abre o mercado de inverno e em que poderá ser inscrito na Liga espanhola e na Liga dos Campeões.



O jogador, de 38 anos, que passou nos exames a que foi sujeito numa clínica de Barcelona, será apresentado esta quarta-feira em Camp Nou, numa cerimónia aberta ao público, e assinará o contrato que o vai ligar ao "Barça" até 30 de junho de 2022.



Depois de representar os italianos da Juventus e os franceses do Paris Saint-Germain, Dani Alves regressou ao Brasil para jogar no São Paulo, onde permaneceu por três temporadas, até setembro deste ano, quando assinou a rescisão do contrato por ser credor de uma dívida milionária do clube brasileiro.



Chegou a encetar negociações com o Fluminense e o Athletico Paranaense, antes de anunciar que não jogaria mais até ao final do ano, mas o "Barça" surpreendeu o mundo do futebol ao anunciar o seu regresso ao clube, onde jogou entre 2008 e 2016, durante oito épocas, nas quais vestiu a camisola "blaugrana" em 391 jogos, marcando 23 golos e somado 23 títulos, entre eles três edições da Liga dos Campeões, seis campeonatos de Espanha, sendo o segundo estrangeiro com mais partidas ao serviço do clube, apenas superado por Lionel Messi.