Dani Olmo carrega Leipzig para a final da Taça da Alemanha

O Leipzig espera agora por adversário para a final de 03 de junho, que será Eintracht Frankfurt ou Estugarda, que vão disputar a outra meia-final na quarta-feira.



Depois de chegar ao intervalo a vencer por 4-0, o Leipzig ficou mais debilitado a partir do minuto 58, com a expulsão de Gvardiol, situação que o Friburgo não conseguiu aproveitar para encurtar distâncias - ainda marcou um golo, mas sofreu outro.



Dani Olmo adiantou a sua equipa aos 13 minutos, a passe de Marcel Halstenberg, e depois foi ele próprio a fazer os passes para os três golos seguintes, marcados por Benjamin Heinrichs (14), Dominik Szoboszlai (37) e Christopher Nkunku (45+1).



Na segunda parte, Dani Olmo foi substituído aos 61 minutos, quando era por demais evidente que o Leipzig estava satisfeito com a vantagem e queria resguardar-se da expulsão ocorrida três minutos antes.



O golo de honra dos locais aconteceu no minuto 75, apontado pelo austríaco Michel Gregoritsch, mas ainda houve tempo para um quinto golo dos visitantes, aos 90+1, de grande penalidade cobrada pelo húngaro Szoboszlai, que assim 'bisou' na partida.



O internacional português André Silva não saiu do banco de suplentes do Leipzig.