Daniel Wass assina pelo Atlético de Madrid por época e meia

"O internacional dinamarquês tornou-se no novo jogador 'rojiblanco'. O Atlético chegou a um acordo com o Valência para a transferência do jogador, que assina para o que resta da época e mais uma temporada", pode ler-se no sítio oficial do emblema de Madrid.



O versátil jogador, de 32 anos, que pode atuar na zona mais recuada do meio-campo ou na lateral direita, deixa o conjunto 'che', que representava desde a temporada 2018/19.



Em 2010/11, Wass, internacional pela Dinamarca em 41 ocasiões, esteve ligado ao Benfica, mas nunca chegou a realizar nenhum encontro de 'águia' ao peito, tendo sido emprestado aos franceses do Evian.



No Atlético de Madrid, atual quarto classificado da La Liga, o experiente jogador vai ser companheiro do internacional português João Félix.