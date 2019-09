Danilo consciente do que espera a seleção na Sérvia

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Set, 2019, 11:10 / atualizado em 05 Set, 2019, 11:10 | Futebol Internacional

O médio rotulou de “importantes e não determinantes” os desafios do próximo sábado e terça-feira do grupo B da fase de apuramento para o Campeonato da Europa.



Sobre o empate (1-1) com os sérvios no arranque do apuramento, depois de outra igualdade (0-0) com a Ucrânia, Danilo frisou que não foi uma má exibição de Portugal, porém reconheceu que é necessária mais eficácia perante uma equipa que é "competente e sai bem em contra-ataque".



"Não foi um jogo negativo, não conseguimos ter a eficácia que queríamos. Vamos tentar ser mais verticais, mais objetivos. A Sérvia é competente, sai bem em contra-ataque e é uma equipa muito direta", alertou.



Portugal defronta a Sérvia, em Belgrado, no sábado, e viaja até à Lituânia, na terça-feira, em dois jogos que poderão ser determinantes na luta pelo apuramento direto para o próximo Europeu.















O internacional português está confiante em bons resultados e não se importa de não ser ele a marcar, como fez na Luz frente à Sérvia.Danilo Pereira admitiu que a seleção portuguesa de futebol tem a responsabilidade acrescida de vencer os dois próximos jogos de apuramento para o Euro2020, diante da Sérvia e Lituânia, e defendeu que a pressão faz parte."Claro que a margem de erro diminuiu, mas a pressão em si não creio que esteja mais alta, porque nós, jogadores de alto nível, estamos sujeitos a essa pressão. A responsabilidade aumenta sim, mas a pressão não", afirmou Danilo, em conferência de imprensa, realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.O médio do FC Porto destacou ainda que Portugal "depende apenas de si" para ser primeiro classificado do Grupo B, preferindo encarar os desafios com sérvios e lituanos como "importantes e não como determinantes".Para enfrentar os dois desafios, Portugal deverá utilizar um dos dois sistemas táticos que o selecionador Fernando Santos implementou desde que chegou à equipa das 'quinas', sendo que nenhum deles deixa o médio desconfortável."São sistemas que temos vindo a trabalhar durante estes anos. Estamos bem ambientados aquilo que é a tática ou o sistema, seja em 4x4x2 ou 4x3x3. Para mim, não creio que haja muita diferença, porque no clube jogo em 4x4x2 e aqui alternamos. Não há um sistema que me sinta mais confortável, estou bem adaptado aos dois sistemas", declarou.