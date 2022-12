Danilo nos convocados do PSG, Renato Sanches e Nuno Mendes em recuperação

O campeão francês e líder da ‘Ligue 1’ divulgou hoje os convocados para a receção ao Estrasburgo, na quarta-feira, da 16.ª jornada do campeonato, da qual consta o defesa central, que fraturou três arcos costais num treino da seleção portuguesa, durante o Mundial2022.



Danilo acabou por ser dispensado e regressou a Paris ainda antes de Portugal ser eliminado por Marrocos, ao perder por 1-0 nos quartos de final, tal como sucedeu com Nuno Mendes, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante o jogo com o Uruguai (vitória por 2-0).



O defesa esquerdo deve “retomar o treino coletivo dentro de duas semanas”, enquanto o médio Renato Sanches deve regressar ao trabalho até ao fim desta semana, mas de forma individual, depois de se ter lesionado durante um jogo particular com o Quevilly-Rouen.



A lista de convocados do PSG integra o médio português Vitinha, que também esteve presente no Mundial2022, e o avançado francês Kylian Mbappé, vice-campeão e melhor marcador do torneio, mas não o argentino Lionel Messi, que conquistou o título e foi eleito melhor jogador do Campeonato do Mundo.