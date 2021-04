Danilo regressa no Paris Saint-Germain para o confronto com Bayern Munique

Danilo regressou a Paris com uma contusão na perna esquerda, depois de ter representado a seleção portuguesa, e ficou de fora do encontro de sábado com o Lille – numa altura em que as duas equipas lideravam a liga francesa, em igualdade pontual -, que o PSG perdeu por 1-0.



O médio foi convocado para representar Portugal na jornada tripla de qualificação europeia para o Mundial2022, mas apenas alinhou no segundo encontro, com a Sérvia (2-2), tendo ficado de fora da ficha do jogo frente ao Azerbaijão (1-0) e ao Luxemburgo (3-1).



A partida da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões entre o tricampeão francês e o Bayern Munique, detentor do troféu, está agendada para quarta-feira - dia em que o FC Porto recebe o Chelsea -, na Alemanha.



As duas equipas defrontaram-se na final da Liga dos Campeões da época passada, disputada no Estádio da Luz, em Lisboa, que os alemães venceram por 1-0.